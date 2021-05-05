ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Бийск: В Авиалесоохране напомнили о штрафах за костер в лесу

Горняк22
7 часов Ago

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Алтайский край стал одним из 49 регионов России где введен особый противопожарный режим.

В отличие от ряда субъектов Российской федерации, на Алтае особый противопожарный режим введен на всей территории региона, тем не менее пожары в лесах края уже отмечались. Все их удалось ликвидировать.

Причина всех возгораний – человеческий фактор. В большинстве случае пожары возникли от выжиганий сухой травы и перехода в лес огня с прилегающих сельскохозяйственных полей и иных территорий.

В условиях особого противопожарного режима населению категорически запрещено применение огня на всех видах природных территорий.

Авиалесоохрана предупреждает, что  за нарушение запрета на применение огня в лесах для граждан в соответствии со ст. 8.32 КоАП Российской Федерации предусмотрен штраф размером 5 тысяч рублей, а за аналогичное нарушение на других природных территориях в соответствии со ст.20.4 КоАП Российской Федерации предусмотрен штраф 4 тысячи рублей.

Если в результате нарушений правил пожарной безопасности возник лесной пожар, причинен значительный ущерб, то уголовное преследование в соответствии со ст.261 УК Российской Федерации может достигать 10-летнего срока лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

Бийский рабочий

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