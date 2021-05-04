Бийск: В Алтайском крае 4 мая ожидается облачная погода и до +19 градусов

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День будет теплым, но ветреным.

4 мая, во вторник в Алтайском крае днем воздух прогреется до +14,+19 градусов. По прогнозам Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по востоку региона ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 9-14метров в секунду, местами по востоку ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью в регионе столбики термометров опустятся до 0,+5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет южным, 3-8 метров в секунду.

В Бийске днем воздух прогреется до +16 градусов. Будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается до +3 градусов.

По прогнозам синоптиков, пришедшая в регион волна тепла в ближайшие дни будет только нарастать. Самым теплым днем должен стать четверг, 6 мая. В этот день в Бийске, например, ожидается до +26 градусов тепла.

Бийский рабочий