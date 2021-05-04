Бийск: В Алтайском крае паводковыми водами оказались подтоплены 18 домов

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МЧС региона сообщает о паводковой ситуации в Алтайском крае на 3 мая.

На территории Алтайского края зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях, в трёх населенных пунктах: села Красногорское, Ельцовка, Новая Ажинка, Солтонского района.

Сообщается, что всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, 3 участка местных автодорог.

В Красногорском районе, где подтоплены жилые дома и приусадебные участки, приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости. Силами администрации сельского совета проведен подворовый обход граждан, розданы памятки о действиях людей в период паводка, организовано постоянное информирование граждан. Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района.

Также в Красногорском работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оснащённая беспилотной авиасистемой для контроля ситуации. Организовано дежурство группы спасателей Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае (5 человек, 2 единицы техники), оперативной группы местного гарнизона и районной администрации.

На трех участках дорог местного значения затруднен проезд, проблем с жизнеобеспечением нет.

Гидрологическая обстановка в регионе остаётся нестабильной,отмечают в ведомстве, уровни воды колеблются.

Бийский рабочий