Бийск: В Алтайском крае открыли летний турсезон праздником «Цветение маральника»

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Сегодня на «Бирюзовой Катуни» проходит традиционный праздник, посвященный открытию летнего туристического сезона.

Участниками события в этом году стали сотни жителей Алтайского края, а также гости из регионов Сибири.

На торжественной церемонии открытия праздника «Цветение маральника» губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона. Глава региона отметил, что государство многое делает для того, чтобы поддержать отрасль туризма, серьезно пострадавшую в прошлом году, и поддержать всех, кто путешествует и увлекается туризмом.

— Эта программа для тех, кто поехал в разные точки нашей страны, сегодня работает хорошо. У людей появилась возможность открывать для себя все больше новых мест на карте нашей страны. Алтайский край на карте всех прекрасных достопримечательностей Российской Федерации занимает особое место. Здесь можно найти все: и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют, и места для тех, кому, может быть, необходимо одиночество. Все это есть у нас в регионе. К тем семи чудесам света, которые мы знаем, Алтайский край, конечно, может добавить свои: и Малиновое озеро в Благовещенском районе, и сотни лебедей, которые зимуют на незамерзающем озере в Советском районе, и поезд, который идет прямо по озеру в поселке Бурсоль, недалеко от Славгорода, и многие другие достопримечательности. Чудом, которое сотворила природа, конечно, является в том числе цветение маральника, когда в первых числах мая предгорья Алтая покрываются этим лилово-розовым светом. Это настолько замечательное явление, такая прекрасная картина, что она уже стала одним из брендов, визитной карточкой Алтайского края, — отметил Виктор Томенко.

Во время открытия праздника гости увидели литературно-хореографическую композицию «Зарождение мира», которую представили танцевальные коллективы «Джуманджи», Kub’A и ведущая солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова. На озере в центре «Бирюзовой Катуни» на фоне пиротехнических фонтанов и цветного дыма состоялось экстремально-театральное флайборд-шоу: спортсмены выполнили над водой трюки и полеты на высоте до 19 метров.

Для гостей праздника работает гастрономическая площадка «Ярмарка региональной кухни», где можно попробовать блюда кафе, ресторанов, фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей Алтайского края. Центр алтайского гостеприимства «Горная аптека» проводит дегустацию сбитня из ягод, меда со специями и травяного сбора.

На площадке районов региона (Алтайский, Смоленский, Змеиногорский, Заринский, Завьяловский, Солонешенский, Тальменский) обустроена территория, стилизованная под сельский двор. Там туристов ждут народные забавы, песни, частушки, мастер-классы, настоящие алтайские продукты и угощения из них.

На ремесленных рядах представлено разнообразие сувенирной продукции.

Путешественник рассказал о доступном для бийчан однодневном маршруте на Алтай

13:52, 23.02.2021 2499

Бийский рабочий