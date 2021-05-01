Бийск: В Алтайском крае утвердили порядок предоставления жилья детям-сиротам

0

Соответствующее постановление губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал 29 апреля.

Порядок определяет механизм, размер и условия предоставления лицам из числа детей-сирот, включенным в общекраевой список выплаты, удостоверенной сертификатом на приобретение в собственность жилого помещения, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

В постановлении обозначен перечень необходимых документов, сроки их рассмотрения, порядок определения размера выплаты. Расчет будет выполняться исходя из общей площади жилого помещения, равного 33 квадратным метрам, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, которая устанавливается Минстроем Российской Федерации ежеквартально. Сумма будет высчитываться на дату выдачи сертификата и будет неизменной на весь срок его действия — в течение одного года. Также документ определяет, что жилье, приобретаемое в индивидуальную собственность, не может быть меньше 28 квадратных метров. Если помещение приобретается в общую собственность заявителя и членов его семьи, то размер доли заявителя не может быть менее 18 квадратных метров.

При использовании средств сертификата заявитель вправе дополнительно вложить собственные или заемные средства, а также материнский капитал.

Кроме того, заявитель обязан до заключения договора купли-продажи согласовать с Региональным жилищным управлением возможность приобретения такого жилья. На предоставленные средства нельзя купить квартиру в аварийном многоквартирном доме или индивидуальный дом, находящийся на садовых и дачных земельных участках.

Также в постановлении определено, что заявитель должен соответствовать следующим критериям:

достижение 23-летнего возраста;

наличие вступившего до 1 января 2019 года в законную силу судебного акта о предоставлении жилого помещения;

удовлетворительная адаптация заявителя к самостоятельной жизни, а именно отсутствие непогашенной или неснятой судимости, отсутствие факта заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

наличие вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жильем.

Отметим, что заявитель, получивший в собственность жилое помещение за счет предоставленного сертификата, подлежит исключению из списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем.

Подать заявление в Региональное жилищное управление необходимо до 1 июля 2021 года.

По всем вопросам можно обращаться в Региональное жилищное управление по телефону (3852) 55-66-62.

Алтайский край вернул в бюджет деньги, выделенные на обеспечение жильем сирот

16:54, 20.04.2021 544

Бийский рабочий