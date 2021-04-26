Бийск: В Алтайском крае на Оби перевернулась лодка с рыбаками

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В опрокинувшейся лодке находились двое мужчин, один погиб.

Рыбаки открывают летний сезон. Уже не обошлось без трагических случаев. В окрестностях Камня-на-Оби ночью 24 апреля перевернулась лодка с рыбаками, сообщают «Каменские известия».

Четверо мужчин рыбачили в затоне и около полуночи двое из них поплыли проверять сети. Метрах в 20-25 от берега лодка начала раскачиваться и перевернулась.

Один из рыбаков смог частично сняв верхнюю одежду выплыть. Второму выбраться не удалось. Его тело достали из под лодки. Каменским МСО по данному факту проводиться проверка.

Рыбакам напоминают, что на открытой воде следует неукоснительно соблюдать правила безопасности:

запрещено рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;

нельзя спать, находясь на борту маломерного судна;

опасно держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне;

не стоит употреблять спиртное — даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

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14:42, 21.07.2020 3093

Бийский рабочий