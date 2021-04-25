Бийск: В Алтайском крае открыли прямой авиарейс в Санкт-Петербург

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Самолеты в Питер будут летать из Барнаула.

Петербургский аэропорт Пулково переходит на летнее расписание и возобновляет прямое авиасообщение с рядом российских городов, в число которых вошел и Барнаул. Так же открываются новые направления: Кемерово, Томск, Хабаровск, Горно-Алтайск.

Барнаул с Северной столицей свяжет регулярный авиарейс. Первый вылет назначен на 25 апреля. Самолеты из Барнаула в Питер будут летать два дня в неделю по средам и воскресеньям. Выполнять их будет авиакомпания Nordwind.

Цена билета от 7 тысяч рублей, сообщают «Вести 22».

Бийский рабочий