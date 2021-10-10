Бийск: В Бийске произошел резкий скачок числа преступлений, связанных с мошенничеством

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Правоохранители Бийска бьют тревогу и просят горожан остановиться.

В наукограде произошёл резкий скачок числа преступлений, связанных с мошенничеством. Аферисты обманывают доверчивых граждан постоянно, но то, что происходит сейчас, выходит за пределы разумного.

Буквально за пару дней жители наукограда перевели на счета мошенников порядка 5 миллионов рублей. И это при том, что схемы прежние — давно всем известные.

Так, накануне бийская пенсионерка отдала преступникам почти 3 миллиона рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил о нелегальной попытке списания денег с её банковского счёта. А там хранилась сумма от продажи квартиры — около 2 500 000 рублей.

Дальше с пенсионеркой связывались финансовый аналитик и представитель технической поддержки банка. Инструкция по безопасности следующая — снять сбережения и перечислить их на «резервный» счёт. Неизвестные уверяли, что всё безопасно и действовать нужно максимально быстро. В итоге бийчанка сделала всё, как её и просили.

Обманывают людей не только в Бийске. Необычный случай произошел в Салехарде. Сотрудник полиции пытался убедить пожилую женщину, которая общалась по телефону с мошенниками, остановиться и не переводить деньги. Но у него ничего не вышло. Пенсионерка твёрдо стояла на своём. Есть видеозапись происходящего. Видео снимал сотрудник полиции.

View this post on Instagram Публикация от МУ МВД России «Бийское» (@22policebiysk)

Добавим, что через пару дней эта женщина пришла в местное отделение полиции и написала заявление. Она пояснила, что её обманули и похитили почти 900 тысяч рублей. И это при условии, что потерпевшую не просто предупредили, что она общается с мошенниками, а буквально уговаривали не переводить деньги.

В Бийске пенсионерка за лето перечислила мошенникам 2 млн рублей

18:16, 17.09.2021 945

Бийский рабочий