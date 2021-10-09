Бийск: В «Прогулках по старому городу» 10 октября примут участие сотрудники налоговой

5

Они будут консультировать желающих по вопросам исполнения налоговых уведомлений

В воскресенье 10 октября в Бийске пройдут очередные мероприятия в рамках проекта «Прогулки по старому городу». В том числе в них примут участие специалисты Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Алтайскому краю по вопросам исполнения налоговых уведомлений.

— Все желающие (при наличии паспорта) смогут получить квитанцию на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2020 год. Оформить заявление на получение доступа к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика». С его помощью легко осуществлять контроль и уплату имущественных налогов, — рассказали в Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

Кроме того, опубликована и программа мероприятий ближайших «Прогулок». Обратите внимание, начало работы некоторых локаций сместили на более раннее время. В целом, гулять по Советской, не опасаясь автомобилей, можно уже с 15.30.

С 19.00 до 20.00 – экскурсия от памятника Петра I до сквера Бийской крепости.

С 16.00 до 20.00 – работа торговых ремесленных площадок.

С 18.00 – экскурсия по Успенскому кафедральному собору, экскурсия на колокольню.

С 16.00 до 18.00 – мастер-класс «Зарисовки старинного городка. Акварельная живопись».

С 16.00 до 18.00 – книжная выставка «Грани судьбы и таланта», посвященная Василию Шукшину.

С 17.00 до 19.00 – мастер класс от «Миролада» на площади перед типографией «Катунь».

С 15.30 до 17.00 – работа аниматоров и раздача сладкой ваты.

В управлении по культуре отметили, что в программе возможны изменения – в связи с погодными условиями.

В октябре улицу Советскую в Бийске вновь будут перекрывать по воскресеньям

18:17, 01.10.2021 894

Бийский рабочий