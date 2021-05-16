Бийск: В Бийске возникли проблемы с вывозом мусора после массовых субботников

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Чуть меньше недели осталось до завершения месячника благоустройства в Бийске.

Жители города активно приняли участие в наведении порядка на придомовых территориях. Да, в некоторых районах города стало чище. Люди собрали мешки с мусором, но теперь перед ними встала другая проблема.

— Многие сейчас убрались. Я вместе с жителями обзванивала, наверное, телефонов десять-двадцать, и ни у кого в городе нет желания вывезти этот мусор. Вот мы убрали и прилегающую территорию, и не прилегающую. И что нам теперь делать, — задала вопрос чиновникам депутат думы Бийска, Людмила Бузунова.

Как поясняют в мэрии, проблем с вывозом мусора нет. Есть организации, которые готовы на безвозмездной основе помочь городу в месячник благоустройства. Однако для привлечения их техники необходимо собрать больше мусора, а затем разом объехать все точки и погрузить мешки.

Есть заминки и в вопросах постановки крупногабаритных контейнеров. Как сообщили в администрации Бийска, основная часть контейнеров сейчас используется на кладбищах и в садоводствах. Поэтому мусор вывозят в порядке очереди. Главное, чтобы за это время он вновь не оказался там, откуда его собрали.

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08:59, 14.05.2021 1251

Бийский рабочий