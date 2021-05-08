Бийск: В «Газпроме» назвали условия бесплатного подключения жилых домов к газу

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«Газпром» сообщил о планах бесплатно подключить к газу дома до 300 кв. м.

Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на дома площадью не более 300 кв. м, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

— Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство, — цитирует Густова «Интерфакс».

На бесплатное подключение смогут рассчитывать только те потребители, у которых максимальный часовой расход газа не превышает 7 кубометров, а участок находится не боле чем в 200 метрах от газораспределительной сети. При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить за свой счет.

О необходимости бесплатной газификации ранее заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля.

Путин заявил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям

19:12, 21.04.2021 871

Бийский рабочий