Бийск: В Алтайском крае март обещает быть теплее нормы • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Синоптики Гидрометцентра дали прогнозы на первый весенний месяц для регионов России.

Практически на всей территории Сибири март будет теплым, а вот для остальных регионов России – холоднее обычного, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина для «Российской газеты».

Из дальневосточных регионов в зоне холода в марте может оказаться Камчатка. Во всех остальных регионах Дальнего Востока март будет теплым. Выше нормы температура в первый месяц весны будет практически на всей территории Сибири.

— Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры, — уточняет синоптик.

Кроме того, по словам синоптика, март еще и самый «засушливый» месяц в году – осадков выпадает совсем немного. Однако на юге Западной Сибири осадков в этом году ожидается довольно много, в частности, в Новосибирской области и Алтайском крае.

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08:49, 13.02.2021 1166

Бийский рабочий