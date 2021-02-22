Бийск: В 565 млн рублей обойдется Алтайскому краю новая дорога в «Белокурихе Горной»

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Алтайский край построит автодорогу к горнолыжному комплексу на горе Глухариная.

Центр госзакупок Алтайского края объявил аукцион на строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу на горе Глухариная в строящемся курорте «Белокуриха Горная» (ранее он назывался «Белокуриха-2»). По данным сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 565 млн рублей.

Подрядчику, выигравшему торги, необходимо будет построить трассу протяженностью 1,9 км.

В 2020 году начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщал, что в «Белокурихе Горной» будут построены автомобильные дороги к двум горнолыжным комплексам, расположенным на Мишиной горе и горе Глухариная.

— Правительством Алтайского края с Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Алтайского края средств в объеме 880 млн рублей на строительство двух автомобильных дорог — к горнолыжному комплексу «Мишина гора» и «Гора Глухариная», общая протяженность которых составит более 4,4 км, — отмечал глава управления.

Якорный инвестор строящегося курорта «Белокуриха Горная» — АО «Курорт Белокуриха» — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.

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08:16, 20.09.2020 1829

Бийский рабочий