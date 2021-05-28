Бийск: В 30-градусную майскую жару бийчане открыли сезон купания в фонтанах

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Дети ныряли в воду, бултыхали в ней ногами и носились между поднимающихся ввысь струй.

Майская жара и начавшиеся уже у многих бийских школьников летние каникулы сделали свое дело – детвора оккупировала городские фонтаны, надеясь хотя бы в них найти желанную прохладу. Особенно жарким был в Бийске вчерашний день – 27 мая, в полуденные часы столбики термометров подползли к отметке в +32 градуса.

Сейчас в городе запущено всего три фонтана – это пешеходный фонтан на квартале АБ, фонтан на Петровском бульваре и фонтан у ДК БОЗ. Все еще продолжает не работать новый световой фонтан в парке Вали Максимовой, а фонтан у ГДК закрыт на ремонт.

Особенно много радости доставляет детям всех возрастов необычный фонтан на АБ. Школьники с восторгом стараются пробежать между струй, бьющих из-под земли, и при этом остаться сухими.

Правда, выполнить такое условие, мало кому удается. Поэтому, набегавшись по фонтану, дети сидят на лавочках и выжимают свои носки. И при этом выглядят счастливыми и довольными.

Мамы с трудом могут вытащить из воды даже самых маленьких детей — замерев от восторга, они стоят под струями воды и ни в какую не хотят уходить.

Иногда дети пытаются лежать, а также бродить по дну чаши фонтана на Петровском бульваре – причем, замечены за этим не только дети, но и взрослые. А в фонтане у ДК БОЗ наш фотокорреспондент Сергей Кулыгин заснял настоящие лежбище «морских котиков» — пацаны в рубашках и штанах устраивали заплывы на глазах у изумленных пешеходов.

Напомним, что в этом году фонтаны в Бийске включили накануне Дня Победы, и то только три. А в прошлом, 2020-м, фонтаны не включали вовсе, хотя лето стояло достаточное жаркое. Они заработали в городе только 14 августа.

Давно не видели: накануне Дня Победы в Бийске включили фонтаны

20:24, 08.05.2021 1570

Бийский рабочий