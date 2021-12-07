Бийск: В 2021 году полиция Бийска изъяла из оборота более 15 кг наркотических средств

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6 декабря — день образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Усилиями полицейских этой службы ведется последовательная и кропотливая работа по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ.

В текущем году сотрудниками МУ МВД России «Бийское» изъято из оборота около 15 килограммов наркотических средств. Треть из этого объема — «синтетика». Возбуждено порядка 300 уголовных дел.

В настоящее время в подразделении служат полицейские, чьи профессиональные знания и опыт способствуют эффективному решению поставленных задач.

В Бийске осудили закладчиков, которые сбывали наркотики в разных регионах России

17:42, 10.11.2021 937

Бийский рабочий