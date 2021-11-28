Бийск: В 2022 году дорожники реконструют участок трассы из села Алтайского на Аю

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Планируется отремонтировать 20 километров данной дороги

В 2022 году в рамках нацпроекта планируется начать реконструкцию 20-киллометрового участка трассы Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь. Эта дорога является значимой для развития туризма в регионе, считают в министерстве транспорта края.

— Дорога соединяет два направления – город Белокуриху, с его знаменитыми санаториями, и туристическую зону «Бирюзовая Катунь», по пути к которой расположено порядка сотни турбаз у озера Ая, — отметили в ведомстве.

Также на дороге Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь уже появился пункт весогабаритного контроля. Как пояснил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз, такие посты способствуют сохранению дорог. Установка комплекса автоматического взвешивания позволит сохранить вновь отремонтированную дорогу, по которой водители-нарушители часто проезжали для того, чтобы миновать стационарный пункт весогабаритного контроля, расположенный на трассе Р-256 Чуйский тракт при въезде в Республику Алтай.

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09:13, 11.06.2020 10810

Бийский рабочий