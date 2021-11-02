Бийск: В 2021 году на треть вырос экспорт алтайских конфет, зефира и шоколада

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Предприятия региона отгрузили за рубеж кондитерские изделия на сумму более полутора миллионов долларов США

По итогам девяти месяцев предприятия Алтайского края увеличили продажи на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В натуральном выражении экспорт сладостей составил более тысячи тонн, что на 14% больше, чем в январе — сентябре 2020 года. География поставок охватывает более 10 стран.

Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, самым популярным за границей продуктом стал шоколад, продажи которого выросли на 38%, что в денежном эквиваленте составляет более 700 тысяч долларов. Особенно полюбился алтайский шоколад жителям Узбекистана — им экспортировали 376 тонн, в то время как в Казахстан — почти 55 тонн, Беларусь — около 14 тонн, Киргизию — 12 тонн, Монголию — 2,5 тонны.

На втором месте по популярности — кондитерские изделия из сахара (конфеты, зефир, мармелад). Их продали на сумму более 500 тысяч долларов, в процентном соотношении рост составляет около 30%. Лидером среди стран-импортеров стала Беларусь, которая купила почти 190 тонн кондитерки, заплатив 237 тысяч долларов. Отметим, что впервые импортировал наши сладости Китай, которому отгрузили 50 тонн на 92 тысячи долларов. Также поставки кондитерских изделий из сахара осуществлялись в Таджикистан, Казахстан, Туркмению, Киргизию, Монголию, Германию.

Тройку лидеров по объемам экспорта замыкают мучные кондитерские изделия (печенье, пряники, вафли), их отправили на сумму 262 тысячи долларов, что на 55% больше прошлого периода. В натуральном выражении они составили почти 204 тонны. Основными импортерами продукции являются Казахстан, Монголия, Беларусь, Узбекистан.

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14:44, 09.10.2021 1071

Бийский рабочий