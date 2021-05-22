Бийск: В 2022 году ЕГЭ сделают обязательным для всех выпускников 11-х классов

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Необязательность сдачи математики действует только в 2021 году –потому, что школьники потеряли часть дней учебного года из-за пандемии.

Все выпускники школ, а не только планирующие поступать в вуз, будут сдавать ЕГЭ в 2022 году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом он сообщил в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году.

— На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — сказал глава ведомства.

Добавим, что в этом году ЕГЭ сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы. Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году отменен, профильную математику сдают выпускники, которым экзамен необходим для поступления в вуз.

Также он отметил, что в нынешнем году сроки проведения госэкзамена переноситься не будут. По его словам, у системы образования есть опыт проведения госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.

— Этот опыт нам позволяет уверенно говорить, что в июне экзамен пройдет у нас в штатном режиме, – сказал Анзор Музаев. – И особенности расписания этого года вы знаете: даже если у нас возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать свои экзамены.

Не оправдала себя: в России могут отменить выпускные экзамены в формате ЕГЭ

10:52, 16.05.2021 1858

Бийский рабочий