Бийск: В 2021 году россияне почти на четверть урезали свои траты на бензин

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Такую тенденцию связывают с дистанционной работой.

За первый квартал 2021 года объем расходов россиян на АЗС снизился на 21%. Средний чек составил 1 228 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

Аналитики полагают, что причиной сокращения расходов на бензин стало то, что многие россияне в условиях все еще актуальной в начале 2021 года дистанционной работы пользовались личным транспортом менее активно, чем в прошлом году.

Например, в Москве средний чек на заправке составил 1 496 рублей, а в Санкт-Петербурге — 1 505 рублей. Помимо этого, в лидерах по покупкам на АЗС оказались Казань, Новосибирск и Челябинск.

Одновременно со снижением трат россиян на бензин вырос интерес к такси. Объем операций по оплате такси в первом квартале 2021 года вырос на 11%, средний чек поездки составил 275 рублей.

В Минэнерго заявили, что справедливая цена на бензин в России должна быть выше

17:11, 01.04.2021 961

Бийский рабочий