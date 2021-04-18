Бийск: В 2021 году россияне почти на четверть урезали свои траты на бензин

Бийск: В 2021 году россияне почти на четверть урезали свои траты на бензин18.04.2021
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Такую тенденцию связывают с дистанционной работой.
За первый квартал 2021 года объем расходов россиян на АЗС снизился на 21%. Средний чек составил 1 228 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».
Аналитики полагают, что причиной сокращения расходов на бензин стало то, что многие россияне в условиях все еще актуальной в начале 2021 года дистанционной работы пользовались личным транспортом менее активно, чем в прошлом году.
Например, в Москве средний чек на заправке составил 1 496 рублей, а в Санкт-Петербурге — 1 505 рублей. Помимо этого, в лидерах по покупкам на АЗС оказались Казань, Новосибирск и Челябинск.
Одновременно со снижением трат россиян на бензин вырос интерес к такси. Объем операций по оплате такси в первом квартале 2021 года вырос на 11%, средний чек поездки составил 275 рублей.
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17:11, 01.04.2021 961