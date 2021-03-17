Бийск: В 2021 году бийчан продолжат переселять из аварийного жилья

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В этом году 1340 жителей Алтайского края переедут в новые квартиры из аварийных.

Жителей аварийных домов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби и Славгорода продолжат переселять из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На данные цели из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета будет направлено 776,5 млн рублей. Площадь расселяемого жилья составляет более 24 тыс. кв метров, сообщили в краевом Министерстве строительства.

Часть аварийного жилья будет расселена путём предоставления выкупной стоимости этого жилья, а другая через предоставление иных благоустроенных квартир.

— Перед нами стоит задача до сентября 2025 года расселить более 100 тысяч кв. метров аварийного жилья, в которых проживает 7,8 тысяч человек. Общий объем финансирования мероприятий составит более 4 млрд рублей, средства будут направлены из федерального и консолидированного бюджета края, — пояснил Евгений Григоренко, заместитель министра строительства и ЖКХ края.

Отметим, что в бийчане не всегда остаются довольны полученными квартирами. Ранее «БР» рассказывал о том, как бийчанки, жившие в аварийном доме, получили квартиры с браком и недоделками.

Бийчанки, зимующие в аварийном доме, получили квартиры с браком и недоделками

15:13, 09.02.2021 2992

Бийский рабочий