Бийск: В 2020 году в Алтайском крае обнаружили 18 черных кредиторов

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За год в Алтайском крае эксперты выявили 18 финансовых нелегалов.

Злоумышленники занимались незаконной выдачей потребительских займов населению. Соответствующие материалы переданы в правоохранительные и надзорные органы.

Черные кредиторы в Алтайском крае по-прежнему предпочитали привлекать клиентов лично, действуя в офисах. В некоторых случаях они работали под видом микрофинансовых организаций и ломбардов.

«Работа легальных кредиторов регулируется законами. Так, ставка по потребительским кредитам и займам, оформленным после 1 января 2020 года, не должна превышать 1% в день. Действуют и ограничения для начисления платежей при возникновении просрочки по таким договорам, взятым на срок до года. Сумма таких платежей не должна превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Обращаясь к нелегальному кредитору, гражданин рискует значительно переплатить и столкнуться с незаконными и даже опасными методами взыскания долга», — пояснил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

Легальная организация должна присутствовать в справочниках и реестрах финансовых организаций на сайте регулятора. Проверить компанию можно также на портале Банка России, посвященном финансовой культуре, fincult.info и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Во всей Сибири в прошлом году было выявлено свыше 200 нелегальных кредиторов, а по России в целом более 1,5 тысяч.

Бийский рабочий