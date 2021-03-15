Бийск: В 2021 году начнутся работы по ремонту популярной трассы до Телецкого озера

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В 2021 году в Республике Алтай стартуют работы по приведению к нормативу подъезда к Телецкому озеру.

Ближайшей осенью в строй после капремонта введут 24 км трассы, перешедшей в федеральную собственность летом 2020 года. Популярный туристический маршрут длиной 140 км, от Горно-Алтайска до озера Телецкого, вошел в состав Чуйского тракта, сообщили в «Алтайавтодоре».

На всем участке необходимо провести капитальный ремонт, чтобы усилить дорожную одежду: она уже не справляется с современными нагрузками. Для этого будут использовать технологию холодной регенерации – такой ремонт прослужит минимум 24 года, нужно будет только каждые пять лет обновлять защитные слои покрытия.

Первые участки приведут в порядок уже к осени, их общая протяженность – 24 км. Работы пройдут от Кызыл-Озёка до села Карасук (км 10 – км 24) и от перевала Карасук до села Паспаул (км 31 – км 41). Вблизи федеральной трассы расположены населенные пункты, садоводства и детский лагерь отдыха, поэтому особое внимание уделят безопасности дорожного движения. Здесь построят тротуары для пешеходов, установят электроосвещение и новое барьерное ограждение, отремонтируют автобусные остановки.

Аналогичные работы начнутся летом на участке с 80 по 88 км, его введут в эксплуатацию в следующем году. Продолжится проектирование следующих объектов, сейчас в работе – еще 27 км. Всю дорогу планируется обновить за ближайшие пять лет.

Дочь Пескова призвала власти оказать поддержку в развитии туризма на Алтае

14:28, 27.02.2021 1128

Бийский рабочий