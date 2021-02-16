Бийск: В 2021 году темпы создания новых рабочих мест в Алтайском крае стали ниже • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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В январе 2021 года в Алтайском крае создано и модернизировано порядка 1,1 тысячи рабочих мест.

В управлении Алтайского края по труду и занятости населения сообщили, что в январе 2021 года 437 организаций Алтайского края создали и модернизировали 1119 рабочих мест, что соответствует 8,0 % выполнения плана на 2021 год (14,0 тыс. единиц). Однако, эти показатели на 291 единицу меньше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было создано 1410 рабочих мест.

В 25 из 69 муниципальных образований обеспечен ввод в экономику новых рабочих мест выше среднекраевого показателя, который составил 0,9 единиц в расчете на тысячу трудоспособного населения. Наилучший показатель по краю зафиксирован в г. Яровое – там создано порядка 5 рабочих мест в расчете на тысячу трудоспособного населения.

Как отмечают в ведомстве, наиболее заметный рост количества созданных постоянных рабочих мест по сравнению с первым месяцем 2020 года отмечен в сфере образования – с 1,0 % до 18,0 % (с 18 до 200 единиц соответственно).

Бийский рабочий