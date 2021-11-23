ГОРНЯК22 23.11.2021
Алтайский край

Бийск: В России первый регион ввел QR-коды в общественном транспорте

Горняк22
8 часов Ago

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В Татарстане с 22 ноября вступил в силу запрет на проезд без QR-кода в общественном транспорте

Ограничения затрагивают городской, межмуниципальный и пригородный общественный транспорт, в том числе автобусы, троллейбусы и метро. Это касается только лиц, достигших 18-летнего возраста. На такси пока можно ездить без QR-кода.

Проверки будут осуществляться силами перевозчиков, сообщает РИА Новости. В городском транспорте QR-код будут проверять при входе на остановках и во время движения при оплате проезда.

Кроме того, с 22 ноября в Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кодов.

Перевозчики по решению властей республики получат субсидии в случае сокращения выручки.

В России первый регион ввел QR-коды в общественном транспорте1

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10:18, 22.11.2021 1932

Бийский рабочий

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