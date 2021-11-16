ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: «Водоканал» Бийска рассказал, как контролируют качество питьевой воды в городе

Горняк22
1 час Ago

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19 тысяч исследований в год — в бийском «Водоканале» отчитались о контроле за питьевой водой в наукограде

При этом, как пояснили в руководстве, лабораторный контроль воды на запах, привкус и мутность проводят ежедневно перед поступлением в распределительную сеть.

Качеством питьевой воды Бийское телевидение и «БР» заинтересовали после обращения жителя города. Вода в квартире у Алексея Торопова не соответствует нормам СанПиНа. Проверка Роспотребнадзора показала превышение ПДК по железу в два раза.

При этом, по официальным данным «Водоканала», питьевая вода в Бийске СанПиНам соответствует, так как проходит очистку.

— Возможно, можно создать реально действующую комиссию, которая не отписками будет заниматься и верить бумагам ведомства, а вместе с ними снова отберет пробы и кроме анализов Роспотребнадзора есть еще и арбитражная проба. Это когда независимая лаборатория отбирает пробу и проводит анализ. Эта лаборатория точно такая же аттестованная, как и те, которые делают анализы «Водоканалу», — рассказал Алексей Торопов.

В «Водоканале» предоставили информацию, что кроме ежедневных исследований, проводят и ежечасные – на остаточный хлор.

Проблемы с водой в Бийске, все же, фиксируют, но лишь в тех районах, где имеются локальные скважины на которых нет станции водоочистки. Это Жаворонки, Фоминское, Нефтебаза – здесь, действительно, наблюдается превышение ПДК по железу и мутность воды.

Что касается дома по ул. Декабристов, 12, в «Водоканале» отчитались, что еще в 2019 году здесь произвели замену водопроводной трубы до дома. Тогда же провели дополнительное хлорирование и промывку магистрального водопровода и разводящих сетей. Пробы воды, взятые в ноябре 2021 года, показывают незначительное превышение по содержанию железа, однако коммунальные службы в ближайшее время в доме вновь планируют провести промывку и хлорирование.

В «Водоканале» отметили, что вода в квартирах дома по ул. Декабристов, 12 хуже, чем в городской сети. Это, возможно, свидетельствует о несоответствующем состоянии внутридомового водопровода.

 

 

Бийский рабочий

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