ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: В прокат выходит фильм «Небо» о подвиге военного летчика с Алтая

Горняк22
1 час Ago

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Реальный прототип героя — Олег Пешков, уроженец села Косиха Алтайского края, Герой России

Художественный фильм «Небо» выходит на большие экраны 18 ноября. Картина основана на реальных событиях. В центре сюжета картины — история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина.

24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества. Он участвовал в создании фильма, чтобы предельно точно восстановить события.

Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия, сообщается на «Кинопоиске».

Олег Пешков родился в селе Косиха Алтайского края. Через некоторое время его семья переехала в Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область), где Олег Пешков в 1985 году окончил восьмилетнюю школу. В 1987 году с отличием окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1991 году окончил с золотой медалью Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Сергея Грицевца.

С 2009 года Пешков возглавлял службу безопасности полётов в 4-м Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации. С отличием окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. За время службы освоил пять типов самолётов. Налетал 1750 часов.

Пешков похоронен 2 декабря 2015 года на Центральной аллее городского кладбища Липецка с воинскими почестями.

Губернатор Алтайского края распорядился установить на Аллее Героев Советского Союза в селе Косиха мемориальную плиту в честь Олега Пешкова и учредить три именные стипендии его имени, предназначенные для обучающихся в Алтайской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой. Губернатор также внёс в администрацию Косихинского района предложение о присвоении имени Героя одной из улиц села Косиха.

В прокат выходит фильм

Что за фильм «Разжимая кулаки», который выдвинут на «Оскар» от России

18:41, 26.10.2021 1507

Бийский рабочий

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