Бийск: В начале декабря в Алтайском крае торжественно откроют Резиденцию Деда Мороза

1

Гостей будут принимать группами – по 40 человек, для взрослых – обязательно предъявление QR-кода

В алтайской Белокурихе готовятся к юбилейному открытию Резиденцию Деда Мороза – туристов будут угощать пихтовым лимонадом и волшебными конфетами. 4 декабря резиденция алтайского Деда Мороза откроется в десятый раз.

Главной темой наступающего праздничного сезона в алтайской Резиденции станет Фестиваль елок. На конкурс с таким названием дети прислали свыше полутора тысяч очень красивых декоративных елок. В Резиденции оставят самые необычные – они станут основой новой интерактивной программы. Остальные экземпляры ручной работы подыскивают новых хозяев. Елочки-хендмейд готовы украсить ресепшн или номера гостиницы или санатория, входную группу в гастрономическом заведении или другом месте досуга.

В день открытия 10-го сезона Алтайской Резиденции Деда Мороза он устроит гостям Снежное шоу и фотосессии с белыми кроликами, расскажет истории самых волшебных елочек, вручит каждому в подарок конфету, исполняющую желания, и нальет пихтовый лимонад.

Кроме праздничной экспозиции фантазийных елок в Резиденции обоснуется гостевая выставка единственного в России музея ватных новогодних игрушек, открывшегося в Москве весной 2021 года.

Открытие 10-го новогоднего сезона в Алтайской Резиденции Деда Мороза состоится в субботу 4 декабря по адресу: Белокуриха, ул. Славского, 17. Гостей будут принимать группами по 40 человек в 15, 17 и 19 часов. Условия посещения Резиденции – на официальном сайте ded22.ru и в аккаунтах проекта.

Бийчанин проехал по городу в костюме Деда Мороза и подарил подарки прохожим

12:50, 25.12.2020 1959

Бийский рабочий