Бийск: В каких районах Бийска 28 октября произведут плановые отключения электроэнергии

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Оперативной информацией о коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +50 на обратке, давление 8,8 и 2,6 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 4 ДТП, травмирован 1 человек. Пожарные подразделения на тушение пожара выезжали 2 раза. Скорая помощь обслужила 357 вызовов.

28 октября с 8.30 до 16.30 связи с ремонтными работами на ТП136, будет отключена электроэнергия по улицам: Гоголя150-178, Садовая 125-153,176-178,184-204,Веселый 48-56,35-65, Чемальский 48-50, Пионерский 46-58, 41-55, Пушкина 135-175,120-154, Улалинский 49-а-49-н,51-г, 57-а-57-г,59-б-59-ж(МЭС).

28 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП130, будет отключена электроэнергия по улицам: Красноярский 22-24, Садовая 36-56,7-25, Краснооктябрьская 85-111, Соколовский 8-14, 9-21(МЭС).

28 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП236, будет отключена электроэнергия по улицам: Мухачева 228, 232, 234, 232/1, 235/2, 230/2,234(МЭС).

28 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП1424, будет отключена электроэнергия по улицам: Крайняя 141-145, 122-136, Байкальский 99-105, Кольцовская 132-144, Свердловский 73-75,79, Дальняя 114-в-118, 119-137,123(МЭС).

28 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на КП1497, будет отключена электроэнергия по улицам: Нефтебаза 7-30((МЭС).

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17:13, 27.10.2021 584

Бийский рабочий