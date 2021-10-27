Бийск: В Алтайском крае задержали врача, продававшего сертификаты о вакцинации

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Сотрудник одной из городских больниц Барнаула обвиняется в мелком взяточничестве.

Предварительно установлено, что врач-терапевт за незаконное денежное вознаграждение вносил в базу данных поликлиники заведомо ложные сведения о вакцинации против COVID-19 без ее фактического прохождения. В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации.

В распоряжении полицейских имеется информация о четырех эпизодах получения взяток.

Дознавателем отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу в отношении медицинского работника возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 291.2 УК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности и личностей ее возможных соучастников.

Медиков крупнейшей поликлиники Барнаула подозревают в торговле сертификатами

17:56, 11.08.2021 3452

Бийский рабочий