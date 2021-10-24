Бийск: В Горном Алтае живет самая пожилая в мире пара снежных барсов

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Животным по 13 лет – это самый «взрослый» возраст барсов, проживающих в дикой природе

Самая пожилая пара снежных барсов на Алтае — Хоргай и Гута достигли почтенного для ирбисов возраста 13 лет, из которых десять они вместе. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России накануне международного дня снежного барса.

— По случаю международного дня снежного барса (он отмечается 23 октября — Прим.ред.) WWF рассказывает историю любви снежных барсов длиною в десять лет. Снежные барсы по имени Хоргай и Гута — самая пожилая из известных в мире пар снежного барса, живущих в дикой природе. Обоим минимум 13 лет — это предельный зафиксированный возраст ирбиса в природе, хотя в зоопарках, в тепле и сытости, ирбисы доживают и до 21 года. Они познакомились как минимум десять лет назад и уже дважды заводили котят.

WWF России уверен в возрасте Хоргая и Гуты, так как следит за ними с помощью фотоловушек с 2011 года. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость.

Оба ирбиса живут на хребте Чихачева в Республике Алтай, с 2011 года у пары было как минимум два выводка котят. В целом возраст ирбисов — показатель благополучия этой пары, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому ирбисы мигрируют из одной страны в другую.

Редкие кадрые: снежный барс попал в объектив фотоловушки на Алтае

14:17, 27.06.2021 1604

Бийский рабочий