Бийск: Юрист рассказал о снижении ряда налогов в России с 1 января 2022 года

0

Налоговые послабления в виде снижения ставок или освобождения от обязанности уплачивать налог ждут некоторых предпринимателей

Так, в Налоговый кодекс внесены изменения, которые с 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождают оказание услуг общественного питания. Об этом рассказывал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Кроме того, предприятия этой сферы, в которых численность персонала превышает 250 человек, смогут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке (с части вознаграждения свыше МРОТ: по пенсионным взносам — 10%, по медицинским — 5%, по взносам «на больничные» — 0%).

Однако, для освобождения от НДС такие предприятия должны соответствовать нескольким критериям:

доход за предшествующий календарный год не превысил 2 миллиарда рублей,

удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%.

Кроме того с 2024 года, необходимо будет и, чтобы размер выплачиваемой заработной платы соответствовал среднестатистическому.

Юрист отмечает, что принятые меры можно считать поддержкой для пострадавшей отрасли. При этом дополнительные условия, по его мнению введены для того, чтобы льготой не смогли воспользоваться организации на деле не реализующие услуги общественного питания. С этой же целью освобождение от НДС не применяется для предприятий розничной торговли.

Также Иван Соловьев рассказал об упрощении проведения ряда административно-налоговых процедур для предпринимателей. Так, организации освободят от обязанности не нужно сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.

— С введением государственного ресурса бухотчетности, все госорганы смогут получать информацию с него, не тревожа налогоплательщика, — поясняет Соловьев.

Для всех категорий работников будут предоставлены льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Не будет облагаться НДФЛ компенсация путевок для детей сотрудников в возрасте до 18 лет и до 24 лет — для обучающихся очно.

Правительство утвердило перечень доходов, из которых будут удерживать алименты

14:07, 05.11.2021 934

Бийский рабочий