Бийск: Юристы: могут ли покупателя действительно не пустить без маски в магазин

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Судебная практика всегда на стороне магазинов, уверены эксперты

Сотрудники торговой точки не могут не пустить покупателя без маски в магазин, однако они обязаны уведомить его о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, сообщают РИА «Новости».

Однако, по его словам, ношение маски на подбородке при этом является таким же нарушением правил, как и ее отсутствие.

Адвокат Татьяна Иванова отмечает, что продавцы и охранники торговых точек имеют право попросить покупателя без маски покинуть магазин, если в регионе введен масочный режим. В случае конфликта они также могут вызвать полицию.

Она подчеркнула, что исключений нет ни в федеральном, ни в региональных нормативных актах: носить маски должны все граждане без исключения, в том числе вакцинированные и переболевшие.

При этом оба юриста заявили, что применять физическую силу к покупателю без маски, не совершающему ничего противоправного, охрана торговой точки по закону не может.

С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды

16:02, 14.10.2021 5851

Бийский рабочий