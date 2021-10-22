Бийск: Юрист пояснил, кто в России будет отдыхать с 30 октября по 7 ноября

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Специалист предполагает, что окончательно решать, кто именно должен будет «уйти на изоляцию», будут региональные власти.

Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими из-за ситуации с коронавирусом. Данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

При этом подробностей данного решения совсем немного. Неизвестно, на кого именно распространятся принятые выходные и для кого заработная плата будет действительно сохранена.

Юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов разъяснил НГС текст указа. Специалист обратил внимание, что постановление относится к «органам публичной власти, иным органам и организациям».

— Формулировка «иным органам и организациям» предполагает, что в их число попадают и частные компании. Однако уверенности в том, что именно имелось в виду, нет, — пояснил юрист.

Артем Страшнов предполагает, что окончательно решать, кто именно должен будет «уйти на изоляцию», вполне возможно будут региональные власти. Именно их уже обязали определить режим работы организаций культуры и здравоохранения регионов.

Он считает, что в ближайшее время ведомства издадут множество актов, которые конкретизируют нюансы.

В частности в Минпромторге пояснили, что продолжить «бесперебойную работу» в эти дни должны будут системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок «антиковидной номенклатуры» — лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров,продуктовый ретейл, сообщает РБК.

Говорить о том, будет ли октябрьский локдаун таким же, как в мае 2020 года, пока нельзя. Эксперт отмечает, что тексты указов отличаются, поэтому все может быть иначе.

Однозначно ясно, что если в нерабочие дни вы все же работаете, то платить вам в двойном размере, как за обычные выходные, никто не будет. В Трудовом кодексе нет термина «нерабочий день», эти дни не относятся к категориям «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни», значит за такие дни можно платить в одинарном размере.

Отметим, что в прошлом году Роструд рекомендовал зарплату работников, получающих сдельную оплату, выплачивать с соответствующим вознаграждением, определяемым локальным нормативным актом работодателя.

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06:05, 21.10.2021 1666

Бийский рабочий