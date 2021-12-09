Бийск: Юрьев день: народный календарь и приметы на 9 декабря

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Народный праздник Егорий Осенний отмечается 9 декабря

Православные христиане в этот день отмечают годовщину освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. В народе святой Георгий считается повелителем волков и покровителем земледельцев.

Егорий зовётся «осенним» поскольку раньше, при старом летоисчислении, праздник приходился на 26 ноября. Другие названия праздника: Егорий холодный, Егорий зимний, Юрьев день, Юрий Холодный, Георгий Победоносец.

На Руси Юрьев день имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и в течение недели после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. При этом селянам при уходе полагалось отдать все долги и уплатить помещику пожилое — особую пошлину за пользование земельным наделом и двором. Конец этому обычаю положил Борис Годунов, что стало неожиданностью для всех крестьян, отсюда и пошла знаменитая поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

По традиции в этот день, если человека впереди ждала дальняя дорога, необходимо было отслужить молебен о благополучном завершении пути. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодце. Если ни плеска, ни шороха из колодца слышно не было — ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.

На Руси говорили: «У нас два Егория — голодный (6 мая), да холодный (9 декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу. Хозяйки в этот день выпекали обрядовое печенье в виде коней, которое собирала молодёжь, обходившая дворы. Печенье оставляли в чистом поле со словами: «Егорий милостивый, не бей нашу скотинку и не ешь, вот тебе коней принесли!»

Егория считали повелителем волков и охранителем скота. Именно ему молились о том, чтобы хищники не нападали на домашних животных. Говорили, что в Юрьев день волки начинают ходить за добычей. «Что у волка в зубах — то Егорий дал», — говорили люди. Медведи же, напротив, с этого времени засыпали самым крепким сном в своих берлогах.

Народный календарь на 9 декабря:

Егорий с мостом, Никола с гвоздем.

Вода в колодце идет рябью – не миновать вьюг и метелей. Если же из колодца ни плеска, ни шороха не доносится, то вся зима будет тихой.

Егорий зимний — охранитель скота, повелитель волков.

Волк воет поблизости от жилья – к сильным морозам.

Что у волка в зубах, то Егорий дал.

Бийский рабочий