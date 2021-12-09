Бийск: Юная бийчанка получила приглашение на кастинг шоу «Голос. Дети»

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Алина Монина учится в Гимназии №11 и занимается вокалом в студии «Superдетки»

Тринадцатилетняя Алина Монина может стать звездой эфира на Первом канале. Сегодня, 8 декабря, бийчанка в сопровождении своего вокального педагога Елены Мироновой, проходит закрытый кастинг в Москве.

– У Алины замечательный слух, – рассказывает её мама, Евгения. – Это заметил ещё музработник в детском саду. Она порекомендовала развивать ребёнка (спасибо ей большое!). Тогда мы и решились записать ее на занятия по вокалу. В семье поёт у нас папа (как любитель, конечно). Он, кстати, тоже принимал участие в городских вокальных конкурсах: «Поющий город», «Щас Спою!»

Алина учащаяся 7 класса МБОУ Гимназия №11. Девочка с шести лет занимается вокалом с одним педагогом – Еленой Сергеевной в студии развития ребёнка «Superдетки». Родители детей доверяют ей безоговорочно: учитель вокала вкладывает всю душу в своих воспитанников. Заявку на «Голос. Дети» подали впервые в сентябре, и уже в конце ноября получили приглашение на закрытый кастинг, который проходит в Москве 6 по 9 декабря. Результаты кастинга будут известны только после 15 декабря.

Алина с педагогом Еленой Мироновой Фото: Евгения Зырянова Алина Монина – лауреат множества региональных и Всероссийских конкурсов: «Сюрприз», «Волшебная свирель», «Хрустальная магнолия», «Изумрудные трели», «Щечки-Яхонты», «Сибирь зажигает заезды» и др. В 2018 году Алина принимала участие в финале конкурса «Роза ветров» в Москве.

После участия во множестве конкурсов Алина уже более раскованно чувствует себя на сцене, о очень любит выступать.

– Хочется пожелать удачи! И процветания педагогам, которые вкладывают свою душу в наши юные дарования! – обращаются с напутствием родители Алины.

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13:47, 21.10.2018 1127

Бийский рабочий