Бийск: Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» побил рекорд «Игры престолов»

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Южнокорейский сериал, ставший буквально вирусным, возглавляет рейтинг просмотров Netflix уже более 47 дней

«Игра в кальмара» стал первым сериалом в истории стриминговой платформы Netflix, который занимал первое место в рейтинге платформы на протяжении 47 дней. Он обогнал предыдущего лидера сервиса сериал «Ход королевы», который занимал первое место в рейтинге 46 дней.

Также «Игра в кальмара» превзошла хит HBO «Игра престолов» по количеству просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube.

Почему кальмар и в чем суть игры?

Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. «Игра в кальмара» возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.

Главный герой Сон Ги-хун — неудачник средних лет, который опустился на самое дно: он проигрывает последние деньги на скачках, за долги соглашается отдать бандитам свои внутренние органы, а его дочь собирается уехать вместе с новой семьей в Америку. Однажды таинственный незнакомец предлагает Сон Ги-хуну сыграть в детскую игру на деньги и вручает ему свою визитку. Позвонив по номеру, герой соглашается стать участником игр на выживание с призом в 40 млн долларов.

Игроки должны соблюдать три главных правила:

Игроку нельзя прекращать игру.

Игрок, отказавшийся играть, выбывает.

Игры прекратятся по желанию большинства.

В чем секрет популярности сериала

Первый — сарафанное радио. Именно благодаря ему сериал стал известен огромному числу пользователей в первые же дни после своего появления. Netflix никогда не отличался крупными или оригинальными рекламными кампаниями. «Игру в кальмара» рекламировали в Корее, но никак специально не продвигали в других странах.

Однако сериал сделал это сам по себе своей визуальной составляющей. Больно хорошо смотрятся зеленые костюмы участников, красные костюмы охраны с масками, на которых нарисованы геометрические фигуры, а детские игры с простыми и понятными правилами так и тянет повторить, что и поспешили сделать пользователи TikTok.

Пользователи играли в «Тише едешь, дальше будешь» миллионы раз, поделились друг с другом рецептами конфет из сахара, которые вручают героям во второй игре, и, конечно, наделали кучу мемов. Интернет в данном случае оказался гораздо быстрее и прозорливее неповоротливой корпоративной машины Netflix, но ту тоже не стоит недооценивать.

А в России – против

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Фото: Netflix.com

В то же время в России Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара» в связи с обращениями родителей подростков. Как написала в своем Telegram-канале директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, многие считают, что у молодежи может возникнуть желание повторить сцены из него.

— Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix «Игры в кальмара». Мы попросили экспертов-психологов дать свою оценку. Ждем их заключение. Отмечу, что это не единственный релиз на Netflix, который вызвал вопросы, — написала Мизулина.

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19:54, 26.09.2021 1228

Бийский рабочий