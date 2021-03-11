Бийск: Тут и брать нечего: Алтайский край оказался в конце коррупционного списка

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Генпрокуратура назвала регионы с высоким уровнем коррупции. Алтайского края среди них нет.

Столица возглавила коррупционный список. Москва стала лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году. Об этом РИА Новости сообщил Виктор Балдин, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры.

Также много берут и предлагают в республике Татарстан, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях, Дагестане и Пермском крае.

Меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии.

Алтайский край также показал низкий уровень коррупции.

В то же время в Генпрокуратуре отмечают, что статистика не может точно сказать, подвержен регион коррупции или нет. Скорее данные свидетельствуют об активности правоохранительных органов региона. Однако Виктор Балдин также отметил, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов». Пока такое утверждение коррупционные списки доказывают.

Бийский рабочий