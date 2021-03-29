Бийск: Турпоток в Алтайском крае в 2020 году снизился почти вдвое

1

Об этом рассказал глава управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Введенные из-за пандемии ограничения и приостановка деятельности туробъектов привели к отрицательной динамике основных показателей в туротрасли. Согласно представленной аналитике поток туристов в июле-сентябре в крае увеличился на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и практически остался на уровне прошлого года в новогоднее время. Тем не менее, общее число туристов и экскурсантов, отдыхающих в крае, сократилось более чем на 40%.

Пропорционально уменьшилaсь и численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения — на 41,8% (в СФО на 47,8%, в России на 45%). Основной туристический поток, формировали жители соседних регионов: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области и Красноярский край. Заметно возросла доля Москвы и крупных регионов западной части России, составив около 10%.

По словам Евгения Дешевых, своевременно принятое решение о возобновлении работы туробъектов, позволило все же не упустить летний сезон, продуктивно отработать осенний период и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора не допустить распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в туристических объектах.

Глава ведомства отметил, что в предстоящем сезоне для повышения конкурентоспособности и качества туристических услуг региону также предстоит решить ряд проблем. Также это позволит увеличить количество отдыхающих в регионе, ускорить восстановление отрасли и увеличить ее вклад в социально-экономическое развитие региона.

На Алтае займутся обустройством туристических троп

15:45, 27.03.2021 343

Бийский рабочий