Бийск: Туристам, приезжающим в Алтайский край, напомнили о введении QR-кодов

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Въехать в регион можно всеми видами транспорта. Предъявлять справки и отправляться на карантин не нужно

С 15 ноября для заселения в гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия в регионе обязательно предъявление одного из документов:

действующего QR-кода, полученного на Госуслугах, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе;

действующего QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Гости санаториев вместе с QR-кодом должны предоставить справку об отсутствии контактов с больными COVID-19 в течение предшествующих двух недель. Документ актуален, если выдан не позднее, чем за три дня до отъезда, сообщает региональный турцентр «Визит-Алтай».

Кроме того, в Алтайском крае запрещены массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки в ночных клубах.

Открыты:

кафе и рестораны (с 23:00 до 6:00 работают только навынос);

парки, зоопарки;

музеи, выставочные залы;

торговые и торгово-развлекательные центры (с 30 октября только при предъявлении паспорта, QR-кода о вакцинации или сертификата профилактической прививки или QR-кода о перенесенной коронавирусной инфекции или медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, и отрицательного ПЦР-теста);

театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, бассейны (при условии заполняемости не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек; с 15 ноября также обязательно предъявление QR-кода, прививочного сертификата или медотвода).

Предъявите документы: как в торговых центрах Бийска будут проверять QR-коды

08:12, 30.10.2021 9216

Бийский рабочий