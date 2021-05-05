ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Бийск: Туристка из Новосибирска погибла во время сплава в Алтайском крае

Горняк22
7 часов Ago

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На минувших выходных в Алтайском крае зарегистрировано трагическое происшествие с туристами.

Это произошло во время заплыва туристов в Смоленском районе.

Оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Смоленского района поступила информация о том, что при сплаве незарегистрированной группы туристов из Новосибирской области по реке Песчаная на одном из порогов произошло опрокидывание катамарана и рафта. Добраться до берега удалось 14 туристам из 15.

— Немедленно была организована поисковая операция, в которой приняли участие спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, отряда Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полиции, представители администрации. Всего было задействовано 35 человек, 13 единиц техники. В итоге погибшая женщина была обнаружена, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В Управлении пояснили, что регистрация туристов в подразделениях МЧС России позволяет отслеживать группы, контролировать их движение. Сам процесс регистрации несложен: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму.

Туристка из Новосибирска погибла во время сплава в Алтайском крае 1

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15:48, 04.09.2020 3298

 

Бийский рабочий

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