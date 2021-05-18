Бийск: Творческий центр «Праздники детства» открылся в Сростках

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Новый культурный объект уже принимает первых посетителей.

На родине Шукшина, в селе Сростки открылся творческий центр «Праздники детства». Совместный проект музея-заповедника и Союза национальных культур Алтая получил президентский грант на развитие гражданского общества в 2021 году. Новый культурный объект уже принимает первых посетителей.

Праздники детства

Творческий центр разместился в доме, где прошли детские годы Шукшина. Задумка понятна, здесь хранятся рукодельные работы его матери – Марии Сергеевны – известной мастерицы: подзоры, накидки на подушки, выбитые шторы-задергушки, вышивки. Мать Шукшина не только украшала дом своими работами, но и зарабатывала, продавая их.

— Сростки богаты мастеровыми людьми, и сегодня в селе живут ремесла, которые в других деревнях уже утрачены, – рассказывает Марина Торопчина, директор мемориального музея-заповедника. – В музее собраны и хранятся полторы тысячи экспонатов народного ремесленного творчества, это наше настоящее богатство. И вот теперь мы открываем творческий центр «Праздники детства». Здесь наши мастера будут проводить мастер-классы для всех желающих.

На президентский грант отремонтирована комната, отреставрирован ткацкий станок, изготовлена мебель для мастер-классов. Закуплены пряжа, нитки, ткани. Центр будет работать круглый год. Каждый летний месяц уже расписан: Тканый июнь, Ремесленный июль, Кукольный август.

Творческий центр уже включен в культурную программу Шукшинских дней на Алтае, которые планируется провести в этом году 23-24 июля. На базе «Праздников детства» состоится первый региональный фестиваль народных ремесел.

Мысли вслух

С каждым годом все больше туристов посещает родину Шукшина. Как сказал общественник Артем Игнатенко, люди едут в Сростки, чтобы прикоснуться к чистым истокам народной души. Пока, все что делается в селе для сохранности это самого истока не выходит за грани разумного, но кто может дать гарантию, что однажды село переполнится «туристическими заманухами» и утратит свою самобытность. Может, надо просто поддерживать уже существующие объекты? Этот вопрос мы задали замминистра культуры.

— Истина где-то посередине. Нужно стремиться к тому, что Сростки, имея колоссальный туристский потенциал, его реализовывал. Но всему есть предел. Гостей собирается столько, что Сростки, вместить их уже физически не могут. Есть просчитанное число гостей – не более 20 тысяч. Если брать инфраструктуру, то здесь важно смотреть на то, что создается, и главное, чтобы количество не начало уступать качеству. Сростки грешить низкосортными объектами не имеют права. Творческий центр «Праздники детства» здесь уместен, деликатно вписан в экспозицию Дома детства. Такие центры можно создавать и далее, – высказал свою точку зрения Алексей Бочаров.

Бийский рабочий