ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Труба, прикройся: в Бийске идут работы по изоляции теплосетей

Горняк22
15 часов Ago

0

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу»

Бийчане привыкли видеть, что основные работы на тепловых сетях города проводят в летний сезон. Но и с приходом холодов дел у теплоэнергетиков меньше не становится.

2021 год завершается программой СГК «Одень трубу». На сегодня выполнено уже 90 процентов от запланированного. Всего предстоит «укутать» почти 4 километра трубопроводов — в основном это участки, где прежняя изоляция либо на ладан дышала, либо ее и вовсе не было.

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу»1 Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу» Фото: Сергей Кулыгин

Работы идут как на больших трубах, диаметром 700 мм, — такие проходят в районе ТЭЦ, как и на небольших квартальных сетях.

Изоляция с учетом современных технологий и материалов — специальной мастики, минеральных матов и стеклопластика — поможет избежать теплопотерь. Но сначала нужно вложиться.

Только в этом году на инвестиционную программу «Одень трубу» СГК выделила финансирование в размере 19 млн руб.

Как проходит работы и, соответственно, как город готовится к морозам, в СГК наглядно показали активным бийчанам. Представители Общественной палаты города посетили несколько мест, где в настоящее время проводятся работы по теплоизоляции.

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу»2 Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу» Фото: Сергей Кулыгин

Один из таких участков — на улице Разина, неподалеку от ДК БОЗ. Изоляции на этих трубах почти не было, но ситуация меняется на глазах. Работники подрядной организации окутывают голое железо в минеральную вату. Всего здесь предстоит утеплить 187 метров квартальных сетей.

Представителей Общественной палаты наукограда интересовал вопрос: как энергетики выбирают участки, которые нужно изолировать, а с какими можно немного повременить?

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу»3 Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу» Фото: Сергей Кулыгин

— Информацию о таких участках мы получаем и в ходе регулярных осмотров теплосетей, и от жителей, — поясняет Владимир Кебко, заместитель директора по развитию теплосетевого подразделения СГК.

Кроме того применяется инструментальный анализ. А некоторые участки специалисты теплосетевого подразделения СГК осматривают с помощью специальных беспилотников. Так и выбираются приоритетные участки.

Представители Общественной палаты Бийска на месте работ.4 Представители Общественной палаты Бийска на месте работ. Фото: Сергей Кулыгин

Заизолировать трубы все и сразу, как многим бы этого хотелось, очень сложно. Потребуются большие ресурсы, но энергетики делают все возможное, чтобы сократить тренд старения. Завершить работы по программе «Одень трубу» в этом году СГК намерена уже на следующей неделе.

На этом работы не заканчиваются. Энергетики утепляют трубы и в рамках текущей ремонтной кампании. Всего в этом году она заизолировали почти 6 тысяч метров магистральных и квартальных сетей, в том числе и в Заречье.

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из...
Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного...
Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: