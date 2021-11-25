Бийск: Труба, прикройся: в Бийске идут работы по изоляции теплосетей

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Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу»

Бийчане привыкли видеть, что основные работы на тепловых сетях города проводят в летний сезон. Но и с приходом холодов дел у теплоэнергетиков меньше не становится.

2021 год завершается программой СГК «Одень трубу». На сегодня выполнено уже 90 процентов от запланированного. Всего предстоит «укутать» почти 4 километра трубопроводов — в основном это участки, где прежняя изоляция либо на ладан дышала, либо ее и вовсе не было.

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу» Фото: Сергей Кулыгин

Работы идут как на больших трубах, диаметром 700 мм, — такие проходят в районе ТЭЦ, как и на небольших квартальных сетях.

Изоляция с учетом современных технологий и материалов — специальной мастики, минеральных матов и стеклопластика — поможет избежать теплопотерь. Но сначала нужно вложиться.

Только в этом году на инвестиционную программу «Одень трубу» СГК выделила финансирование в размере 19 млн руб.

Как проходит работы и, соответственно, как город готовится к морозам, в СГК наглядно показали активным бийчанам. Представители Общественной палаты города посетили несколько мест, где в настоящее время проводятся работы по теплоизоляции.

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу» Фото: Сергей Кулыгин

Один из таких участков — на улице Разина, неподалеку от ДК БОЗ. Изоляции на этих трубах почти не было, но ситуация меняется на глазах. Работники подрядной организации окутывают голое железо в минеральную вату. Всего здесь предстоит утеплить 187 метров квартальных сетей.

Представителей Общественной палаты наукограда интересовал вопрос: как энергетики выбирают участки, которые нужно изолировать, а с какими можно немного повременить?

— Информацию о таких участках мы получаем и в ходе регулярных осмотров теплосетей, и от жителей, — поясняет Владимир Кебко, заместитель директора по развитию теплосетевого подразделения СГК.

Теплоэнергетики Бийска работают по программе «Одень трубу» Фото: Сергей Кулыгин

Кроме того применяется инструментальный анализ. А некоторые участки специалисты теплосетевого подразделения СГК осматривают с помощью специальных беспилотников. Так и выбираются приоритетные участки.

Представители Общественной палаты Бийска на месте работ. Фото: Сергей Кулыгин

Заизолировать трубы все и сразу, как многим бы этого хотелось, очень сложно. Потребуются большие ресурсы, но энергетики делают все возможное, чтобы сократить тренд старения. Завершить работы по программе «Одень трубу» в этом году СГК намерена уже на следующей неделе.

На этом работы не заканчиваются. Энергетики утепляют трубы и в рамках текущей ремонтной кампании. Всего в этом году она заизолировали почти 6 тысяч метров магистральных и квартальных сетей, в том числе и в Заречье.

Бийский рабочий