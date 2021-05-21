Бийск: Трое россиян вошли в финал олимпийской квалификации Кубка мира по гребле

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Вечером 20 мая в Барнауле завершились предварительные и полуфинальные заезды олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ.

Трое спортсменов сборной России, ведущих борьбу за олимпийские лицензии для страны, вышли в финалы соревнований. Наталья Подольская в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров сделала это напрямую с первого места квалификационного заезда. Светлана Черниговская в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров выиграла полуфинальный заезд, а Илья Штокалов вышел в финал с третьего места полуфинала в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

На официальном сайте II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ опубликована полная программа соревнований и собрана вся полезная информация: где купить билеты и сколько это стоит, как добраться до гребного канала и так далее.

Завтра соревновательный день начнется в 10:00. Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 12:50. Финальные заезды за олимпийские лицензии начнутся с 14:00.

Напомним, что на нашем сайте завтра можно будет следить за трансляцией второго дня соревнований Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Держи баланс: как проходят тренировки по гребле у бийских спортсменов

10:39, 14.02.2021 608

Бийский рабочий