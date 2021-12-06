Бийск: Трое больных коронавирусом детей умерли в Алтайском крае

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Медики начали отмечать наличие тяжелых форм и последствий вируса среди детей

В Алтайском крае зафиксировано три случая летального исходя несовершеннолетний, инфицированных COVID-19. Об этом «КП-Барнаул» сообщили в краевом минздраве.

Один смертельный случай связан непосредственно с ковидом. Два других — повлекло за собой сопутствующее онкозабоевание, врачи смогли вылечить коронавирус, но его последствия привели к смерти.

Как поясняет главный детский инфекционист Алтайского края Галина Филиппова, осенью медики стали чаще сталкиваться с тяжелой формой заболевания у детей. Чаще всего болезнь сложно протекает у подростков, а также у детей с сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями в виде гематологических проблем, пороков сердца.

В таких случаях детей так же, как и взрослых, могут переводить на искусственную вентиляцию легких. В настоящее время в ковидном госпитале для детей в Барнауле на реанимации находятся три ребенка, один из них на аппарате ИВЛ.

В Бийске дети стали тяжелее болеть коронавирусом

11:53, 21.10.2021 3860

Бийский рабочий