ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Троих подростков в Бийске будут судить за изнасилование 18-летней знакомой

Горняк22
14 часов Ago

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Трое несовершеннолетних жителей Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой

Следствием установило, что в августе 2020 года в Бийске трое подростков – юноша и две девушки пришли домой к ранее знакомой 18-летней жительнице, которую попросили прогуляться, чтобы обсудить денежный долг.

Пройдя на пустынный участок местности возле реки Бия, подростки, угрожая ножом,  заставили девушку снять с себя одежду, после чего стали жестоко ее избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой, вымогая отдать несуществующий денежный долг, а также забрав имеющиеся при ней деньги и кольцо. Осужденные унижали потерпевшую и снимали происходящее на телефон.

После этого они направились вместе с девушкой к ней домой, где продолжили издевательства, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Шантажируя потерпевшую, подростки, разместили ее фотографии интимного характера в соцсетях на принадлежащей девушке странице, а также разослали фото и видео ее знакомым.

В ходе предварительного следствия каждый из молодых людей вину признал частично, перекладывая ответственность друг на друга. Однако, следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимым наказание от 5 лет 2 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Судом апелляционной инстанции одному из виновных, достигшему после вынесения приговора совершеннолетия, определено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Троих подростков в Бийске будут судить за изнасилование 18-летней знакомой1

Один из бийских подростков, до смерти избивших мужчину, пойдет под суд

07:20, 12.11.2021 2081

 

Бийский рабочий

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