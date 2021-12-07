Бийск: Тридцатиградусные морозы придут в Алтайский край сразу после дождя со снегом

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Волна холода идет в регион с северо-запада – холоднее всего будет в северных районах края

В Алтайском крае ударят настоящие декабрьские морозы, но ненадолго. По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регион в ближайшие дни придет похолодание – самыми холодными днями окажутся среда и четверг.

Вторник 7 декабря станет самым теплым днем недели – в крае в дневные часы ожидается от 0 до +5 градусов, местами – до -5. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В ночь на 8 декабря в Алтайском крае значительно похолодает: в целом по региону от -12 до -17 градусов, по северо-западу края возможны морозы до -27. Днем также от -12 до -17 градусов, местами от -6 до -11. Местами по югу небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В четверг 9 декабря на Алтае также морозно: ночью ожидается перепад температур от -23 до -28 градусов, местами – от -16 до -21. Днем в четверг -12…-17. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

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15:07, 06.12.2021 1671

Бийский рабочий