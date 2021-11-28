Бийск: Три главных вопроса о помолвочных и обручальных кольцах

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Брачные традиции претерпели серьезные изменения

Основное внимание уделяется индивидуальности молодоженов, а именно, кольцам и нарядам

Свадебные традиции – передаются из поколения в поколения веками. Несмотря на это, у современных молодоженов возникает множество вопросов. Сегодня постараемся ответить на основные из них.

Отличие помолвочного кольца от обручального

Первый шаг, как правило, делает мужчина. Они не сильны во всех тонкостях, как сделать предложение любимой женщине. Здесь начинается путаница, поскольку необходимо купить помолвочное кольцо, а не обручальное.

Главным отличием кольца для помолвки стало наличие камня. Чаще всего молодые люди выбирают кольцо с бриллиантом, поскольку этот камень символизирует прочность отношений и брака. К тому же, он является одним из самых дорогих, что показывает серьезность намерений.

Если углубиться в историю, то первое обручальное кольцо было подарено еще в XV веке австрийским герцогом Максимилианом. Избранницей императора стала первая красавицы Европы – Мария Бургундская. Роскошное кольцо с гигантским бриллиантом отправилось для демонстрации финансовых возможностей жениха. Таким образом, он подтверждает способность финансово удовлетворить потребности семьи.

Обручальные кольца по традиции имеют замкнутую форму, символизирующую вечность брака. Выглядит оно несколько скромнее – без выразительных декоративных, выступающих элементов, поскольку в стыки забивается грязь и при ежедневной носки требуется постоянный уход. Хотя, в последнее время, ювелирные мастера предлагают весьма оригинальные модели.

Почему обручальное кольцо носят на правой руке

Существует несколько объяснений, почему христиане носят кольцо на правой руке. В первую очередь, именно правая рука (она же десница) считалась посылом праведного доброго действия при обращении к Богу. Именно ей приносится обед верности, делается крестное знамение. Во время битвы в правую берут меч, а в повседневной работе – орудие труда. Обручальные кольца в современном мире демонстрируют наличие спутника жизни, а значит, избавляют от объяснения отказа ухажерам.

Какое обручальное кольцо купить для счастливой жизни

Длительное время в обручальных кольцах ценилась простота. Символичное украшение должно всегда быть на руке, поэтому нейтральный дизайн позволяет совместить его с любой «ювелиркой» из аналогичного металла.

В то же время есть некоторые нюансы, которые точно отличат обручальное кольцо от обычного – обручальное изготавливается исключительно из золота или платины. Чаще всего молодожены выбирают именно золото, поскольку оно символизируют долговечность и благородство. С практической точки зрения – кольцо из этого металла на темнеет и долгое время сохраняет первоначальный вид.

В недавнем времени в моду вошло белое золото и платина. Такие модели выглядят элегантно и оригинально. Отдельное место занимают кольца с бриллиантами. Интернет-магазин Бронницкий Ювелир — https://www.bronnitsy.com/catalog/koltsa/koltsa-s-brilliantami/ может похвастаться огромным выбором ювелирных изделий с драгоценными камнями. Здесь представлены варианты как с одним камнем, так и с дорожками. Выбор будет зависеть от вашего вкуса и финансовых возможностей. Существует поверие, что бриллиант накапливает положительную энергию владельца, что делает жизнь легче и счастливей.

Бийский рабочий