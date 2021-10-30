Бийск: Три партии призывников отправились на службу в армию из Бийска
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200 будущих солдат отправил сборный пункт из Бийска.
200 молодых людей из Бийска, Бийского и Солтонского районов пополнят ряды Российской армии этой осенью. Проходить службу новобранцам предстоит в разных регионах страны. На этой неделе на сборный пункт из Бийска отбыли сразу три партии будущих солдат.
Это уже четвертая призывная кампания в условиях пандемии, а потому строгое соблюдение противовирусных мер обязательно. У призывников измеряется температура, проводится опрос на наличие каких-либо симптомов, проводится тестирование. Только после этого ребята направляются на сборный пункт.
Распределение по воинским частям происходит на сборном пункте в Барнауле. Это уже пятая отправка из Бийска будущих защитников России, следующая назначена на ноябрь.
Одновременно Бийский военкомат продолжает работу с резервистами.
Защитить защитников Родины: Как в Бийске отправляют призывников в армию
15:05, 23.10.2020 3112