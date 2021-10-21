Бийск: Трифон и Пелагея. Что нельзя делать по народным приметам 21 октября

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В церковном календаре это день почтения преподобного Трифона, архимандрита Вятского и преподобной Пелагии Антиохийской

Другие названия праздника: «Ознобицы», «Ознобуха», «Починки», «Палашка».

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки 21 октября доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели не требуют ли они починки.

В эти дни хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Это было удачное изобретение русского народа. Подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали.

21 октября запрещается разговаривать по пустякам, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и сплетничать с родственниками. Запрещается сквернословить, оскорблять кого-либо, конфликтовать, негативно мыслить.

Запрещается лениться, иначе можно пострадать. Еще в этот день наши предки никогда не рубили старые деревья, особенно те, которые скрипят и потрескивают на ветру. А у сосен и елей в этот день даже ветки ломать запрещено. На Руси верили, что в таких деревьях живут души людей, умерших не своей смертью, и тех, кто наложил на себя руки.

Народные приметы на 21 октября

С Трифона и Пелагеи начинается похолодание.

Если в этот день облака низко располагаются, то скоро наступят холода.

Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.

Если мыши свою нору роют в теплую сторону, то зима будет суровой.

Трифоны шубу чинят, Пелагея рукавички шьет барановые.

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06:02, 20.10.2021 4315

Бийский рабочий