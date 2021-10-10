Бийск: Три бийских педагога поучаствуют во Всероссийском форуме классных руководителей

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9 и 10 октября в Москве пройдет первый Всероссийский форум классных руководителей.

В очном формате форума примут участие тысяча человек, самому молодому из которых 20 лет, самому старшему – 71 год, в онлайн-формате к ним присоединятся более 20 тысяч коллег.

В числе «золотой» тысячи – 16 классных руководителей из Алтайского края. Среди них три педагога из Бийска: Нижегородцева Аксана Юрьевна (Гимназия №1 Бийска), Карева Наталия Сергеевна (Гимназия № 11 Бийска) и Флейшман Дарья Павловна (АГГПУ имени В.М. Шукшина).

В ходе форума запланирована серия мероприятий, в том числе ярмарка образовательных проектов. Участники узнают о проектах президентской платформы и получат возможность задать интересующие вопросы и высказать свои идеи и предложения. В рамках форума классных руководителей пройдет открытая встреча с педагогами, посвящённая возможностям для самореализации молодёжи в России.

Бийчанка Наталья Шевченко вышла в финал конкурса «Воспитатель года России»

14:16, 08.10.2021 580

Бийский рабочий